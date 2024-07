Concorso Inail, 577 posti a tempo inderminato: c’è tempo fino al 12 agosto per presentare domanda

ROMA – Sono stati pubblicati su “inPA” – portale dei concorsi del pubblico impiego – dei primi sei bandi di concorso dell’INAIL, per un totale di 577 posti a tempo pieno e indeterminato, suddivisi in diversi profili professionali.

Nel dettaglio, i posti messi a concorso sono per professionisti di primo livello sono 78, suddivisi tra Avvocatura (9), Consulenza tecnica per l’edilizia (36) e Consulenza tecnica salute e sicurezza (33), quelli per profili di terzo livello professionale 191, suddivisi tra tecnologi (83) e ricercatori (108), mentre 308 riguardano l’area dei funzionari, di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali.

Il 12 agosto la scadenza per la presentazione delle domande.