Confprofessioni Calabria: definita la nuova giunta esecutiva

COSENZA – Con la nomina di Giuseppe Funaro e di Cristiana La Serra, rispettivamente, a segretario e tesoriere, si è definita la nuova giunta esecutiva di Confprofessioni Calabria.

Il presidente, avv. Pietro Marino, dopo ampia discussione, ha proposto per le cariche di segretario e tesoriere Funaro e La Serra, motivando la scelta con la possibilità di coinvolgere tutte le aree di rappresentanza espresse dalla giunta. Alla designazione di Funaro e La Serra hanno preso parte anche il Vice Presidente di Confprofessioni Calabria Teodoro Vadalà ed i componenti Francesco Cufari, Nestore d’Alessandro, Franco Scarpino e Massimiliano Tavella. Condivisione per la designazione è stata espressa da Vadalà e d’Alessandro, mentre, in particolare Francesco Cufari ha condiviso le motivazioni del Presidente Marino, apprezzando sia la scelta legata all’ambito di appartenenza dei candidati, al fine di garantire un equo coinvolgimento, sia quella di carattere fiduciario. Giuseppe Funaro e Cristiana La Serra hanno rivolto un ringraziamento a tutta la giunta, accettando l’incarico. Il nuovo assetto di Confprofessioni Calabria si va, quindi, delineando, nell’ottica di un’organizzazione collaborativa e subito operativa del lavoro per l’intera categoria.