CATANZARO – Sono più che raddoppiati i nuovi casi da contagio da Covid-19 in Calabria. Nel nuovo bollettino regionale, non ancora diramato, sarebbero infatti 680 i nuovi positivi rilevati in Calabria. Com’era prevedibile, l’aumento è determinato anche dall’esito dei tamponi spediti nei giorni scorsi in Puglia. Infatti i tamponi riferiti alle ultime 24 ore sono 4344. Le guarigioni sono 203, i decessi 7. 53 persone sono ricoverate in terapia intensiva (+8).