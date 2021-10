Coronavirus, Calabria fra le regioni a rischio basso ma prima per ricoveri

In Italia continua a calare, anche questa settimana, il valore dell’incidenza dei casi da Covid-19 (37 casi per 100.000 abitanti nella settimana dal 24/09 al 30/09/2021 contro i 45 per 100.000 abitanti della settimana precedente), mentre resta stabile l’indice di trasmissibilità Rt. Quest’ultimo, nel periodo 8-21 settembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,83 (range 0,81 – 0,85), sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 0,82. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute all’esame della Cabina di regia.

Continua a scendere, anche se in modo lieve, l’occupazione dei malati di Covid nei reparti ospedalieri.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva continua a scendere e raggiunge il 5,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 516 (21/09/2021) a 459 (28/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,9%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.937 (21/09/2021) a 3.418 (28/09/2021). Calabria prima regione per i ricoveri nei reparti ordinari (15%) e per quello in terapia intensiva (9%) ma in entrambi i casi a livello o sotto il livello di guardia.

Una sola Regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato.

Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso.