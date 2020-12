Cosenza, conferenza stampa di fine anno di Occhiuto martedì 22 dicembre

COSENZA – Confermando una consolidata tradizione, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto incontrerà i giornalisti, per la consueta conferenza stampa di fine anno, martedì 22 dicembre, alle ore 12,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Nel corso dell’incontro con la stampa, che sarà anche l’occasione per formulare alla città gli auguri di Buon Natale, il Sindaco traccerà un bilancio dell’anno che sta per chiudersi e indicherà anche le coordinate che caratterizzeranno l’attività dell’Amministrazione comunale fino al completamento, nel 2021, del suo mandato.

La conferenza stampa sarà anche un momento di riflessione sull’attuazione del programma del Sindaco, nel corso dei due mandati che lo hanno visto alla guida della città, sulle opere realizzate e su quelle che saranno completate da qui alla prossima primavera.