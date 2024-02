Cosenza, corso Vittorio Emanuele verso la riapertura: sopralluogo di sindaco e assessore

Sopralluogo del sindaco Franz Caruso e dell’assessore De Cicco per verificare i lavori di messa in sicurezza del costone di corso Vittorio Emanuele

COSENZA – Sopralluogo del sindaco Franz Caruso e dall’assessore Francesco De Cicco su Corso Vittorio Emanuele, dove si stanno completando i lavori di messa in sicurezza del costone. Come si ricorderà l’importante arteria di collegamento per Portapiana è chiusa dal dicembre 2019, a seguito di una frana che provocò criticità sui diversi terrazzamenti. Una problematica immediatamente attenzionata dal sindaco Franz Caruso che, dopo due anni di procedure burocratico/amministrative portate avanti grazie anche al lavoro degli uffici comunali competenti, è stato possibile risolvere cantierizzando i lavori nello scorso mese di giugno, che oggi si stanno finalmente ultimando.

“I lavori procedono celermente – ha affermato il sindaco Franz Caruso – Insieme all’assessore De Cicco abbiamo voluto verificare lo stato dell’arte dell’intervento complessivo e prendere contezza di quanto rimane da fare, valutando anche la manutenzione straordinaria avviata che consegnerà alla fruibilità di pedoni ed automobilisti una strada pressoché ammodernata, con il rifacimento del manto stradale ed una nuova segnaletica”.

“Ovviamente- prosegue Franz Caruso – stiamo prestando attenzione anche agli altri interventi messi in campo per la mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini, comprendenti anche le frazioni di Donnici, Borgo Partenope e Sant’Ippolito, per 6 milioni e 895 mila euro. Si tratta di un progetto complessivo di estrema importanza che sta mettendo la parola fine ad una vicenda molto lontana nel tempo e che è finalizzato a porre finalmente in sicurezza vaste aree di territorio comunale reiteratamente minacciate negli anni da continui pericoli di frane e smottamenti”.

“Il dissesto idrogeologico è, infatti – conclude il sindaco Franz Caruso – uno dei tanti problemi di Cosenza che oggi attanaglia in modo particolare la Città Vecchia su cui ho prestato e presto particolare attenzione ritenendolo una problematica ambientale di enorme portata da contrastare ed arginare”.