Cosenza, è arrivata in città la reliquia pellegrina di Santa Rita

COSENZA – È arrivata nella città dei bruzi la reliquia pellegrina di Santa Rita, consegnata direttamente nelle mani di don Francesco Bilotto, parroco della Chiesa di San Gaetano, nella Basilica di Santa Rita a Cascia. Stiamo parlando di Santa Rita da Cascia, figura carismatica e prodigiosa, definita la santa delle cause impossibili.

Nel simulacro ai piedi di una rosa è custodito un osso della mano di Santa Rita. La reliquia rimarrà esposta a Cosenza, nella parrocchia di San Gaetano fino al prossimo 8 giugno e per dare la possibilità ai tanti devoti della città dei bruzi di pregare e venerare la Santa delle cause impossibili, la Chiesa rimarrà aperta tutti i giorni fino alle 23. Particolare attenzione sarà rivolta agli ammalati che potranno ricevere la visita della reliquia pellegrina.

PREGHIERA A SANTA RITA

O’ Dio onnipotente ed eterno, che in Santa Rita

da Cascia ci hai dato un luminoso esempio

di unione a te nella preghiera

e di servizio e amore ai fratelli,

fa che superando per sua intercessione

il nostro egoismo e la pigrizia,

possiamo imitarla per sperimentare nella prova

il tuo amore misericordioso

e la sua fraterna protezione.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

Padre, Ave, Gloria

PREGHIERA DI DOMANDA FIDUCIOSA A SANTA RITA

O’ Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano,

a te mi presento nella gioia di poter essere qui quest’oggi.

Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti

Ti prego di accogliere la mia preghiera.

Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà,

interponendo l’intercessione di S. Rita ancella di pace e di perdono:

per i suoi meriti ascoltami ed esaudiscimi.

Sii benedetto per sempre: Donami pace e sicurezza.

Cara santa Rita, stai a me vicina nel momento del dolore,

ti riconfermo la mia devozione e confido nella tua protezione.

Prega per la piena conversione del mio cuore

perché io possa piacergli sempre con una vita più fervorosa.

Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti:

per questo ripongo in te grande speranza.

Accompagnami, o’ Santa Rita, con la tua benedizione

perché io possa sempre lodare, benedire e ringraziare con te il Signore

per tutto il bene che mi doni. Amen.