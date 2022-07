Cosenza, FEM.IN. incatenate all’Annunziata “il servizio IGV non è ripartito”

COSENZA – “Questa mattina siamo all’ingresso dell’azienda ospedaliera a protestare contro la precarietà costante in cui versano i servizi sanitari dedicati alle donne. Primo fra tutti quello dell’IVG”. Così le FEM.IN. cosentine in lotta scrivono sulla propria pagina facebook intervendo dopo l’avviso pubblicato dall’ospedale di Cosenza sul servizio di interruzione di gravidanza.

“Il servizio non viene erogato da una decina di giorni e, ieri, il dottor Filippelli ha dichiarato che questo fosse stato ripristinato, ma così non è – proseguono le attiviste. – A meno che la manifestazione di interesse pubblicata ieri sull’albo pretorio dell’Annunziata non vada deserta, come sempre accaduto in questi casi – si veda il Molise- se tutto va bene ci vorrà Agosto, il diritto all’aborto a Cosenza rimane costantemente minacciato. Ribadiamo che un solo medico non obiettore non basta. L’Azienda Ospedaliera, l’Asp e la Regione devono farsi carico della problematica. Non ci vogliono libere e allora noi ci incateniamo”.