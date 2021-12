Cosenza, fra il sindaco Franz Caruso e il governatore Roberto Occhiuto c’è «piena sinergia istituzionale»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha incontrato questa mattina a Catanzaro, nella sede della Cittadella regionale, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Si è trattato del primo incontro istituzionale tra il nuovo Sindaco di Cosenza ed il neo Presidente della Giunta regionale, dopo le elezioni dello scorso mese di ottobre, finalizzato ad aprire un confronto sullo sviluppo della città di Cosenza nei prossimi anni.

Un incontro molto cordiale e nel corso del quale il Sindaco Franz Caruso ha auspicato l’apertura di una proficua fase di virtuose sinergie istituzionali tra il Comune di Cosenza e la Regione Calabria. Molteplici gli argomenti di cui si è discusso. Assoluta centralità nell’incontro è stata assegnata all’attuale situazione sanitaria, con particolare riferimento alla pandemia e all’aumento dei contagi e alla situazione di nuova sofferenza negli Ospedali. “Abbiamo prospettato al Presidente della Regione – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – la necessità di operare degli investimenti in grado di assicurare alla città di Cosenza, ma anche ad un’area più vasta della quale la città capoluogo deve detenere la guida, un nuovo Ospedale Hub che dovrà essere utilizzato dall’intera provincia e che dovrà essere agevolmente raggiungibile ed allocato in posizione strategica. Il nuovo Ospedale Hub di Cosenza dovrà rispondere a canoni di modernità e di innovazione che dovranno imporlo come struttura assolutamente all’avanguardia, anche per mettere fine ai viaggi sanitari della speranza che impoveriscono la nostra regione per arricchire quelle degli altri”. Sempre sul fronte degli investimenti da realizzare nella sanità, il Sindaco Franz Caruso ha illustrato al Governatore Roberto Occhiuto la necessità di realizzare una sanità di prossimità considerandola come un obiettivo fondamentale, anche in virtù di quanto previsto dal PNRR che contempla la realizzazione delle Case di Comunità (una ogni 20mila abitanti) e degli Ospedali di Comunità (uno ogni 50 mila abitanti). “Dovranno essere – ha aggiunto Franz Caruso – il punto di riferimento per ricoveri brevi e per pazienti che necessitano di interventi a media/bassa intensità di cura. Solo a Cosenza potrebbero sorgere 3 Ospedali di comunità”. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche altri temi: dalla realizzazione a Cosenza del nuovo Stadio alle questioni ambientali, con particolare riferimento alla raccolta e gestione dei rifiuti. Anche questo un tema che il Sindaco Franz Caruso ritiene cruciale per la qualità della vita dei cittadini. “La raccolta differenziata è la strada che continueremo a seguire con sempre maggiore attenzione– ha detto Franz Caruso al Governatore Roberto Occhiuto – E’ di tutta evidenza che sarà necessario rimodulare il sistema di raccolta in funzione delle zone della città, in modo da far prevalere i concetti di efficacia ed efficienza”. La discussione avviata sull’argomento con il Presidente della Regione ha incluso anche la possibilità di realizzare sul territorio impianti di alta tecnologia, all’avanguardia e ad impatto zero “che – ha detto il primo cittadino – dovranno avviare una volta per tutte a soluzione la problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti”. Il Sindaco Franz Caruso ha sollecitato la collaborazione della Regione anche rispetto ad altre questioni, come la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri abitati, per migliorare la qualità della vita dei residenti, alle quali è direttamente collegata l’attività delle cooperative del Comune. E anche su quest’ultimo punto è stato sollecitato l’intervento della Regione Calabria. Il Governatore Roberto Occhiuto ha assicurato al Sindaco Franz Caruso piena disponibilità confermando l’avvio di una piena sinergia istituzionale.