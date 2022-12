Cosenza, il circolo giornalisti “M. R. Sessa” dona un proiettore all’Arcidiocesi

COSENZA – Questa mattina, l’Amministratore Apostolico monsignor Giuseppe Piemontese, ha avuto modo di incontrare per il tradizionale scambio di auguri natalizi il presidente del Circolo giornalisti cosentini “M. Rosaria Sessa”, il signor Franco Rosito, accompagnato dal vicepresidente Franco Mollo.

L’incontro si è svolto nella redazione del Settimanale diocesano Parola di Vita in un clima di cordiale condivisione della situazione sociale, economica e religiosa della città e del comprensorio diocesano.

L’incontro si è svolto nella sede del Settimanale che celebra il 15 anno della nuova serie ed ha allestito, nell’ambito dell’ottavo centenario, una mostra di strumenti e documenti sulla comunicazione in diocesi e particolarmente nell’ambito delle attività della Cattedrale bruzia.

Per l’occasione il circolo cosentino ha voluto far dono all’Arcidiocesi di un proiettore destinato e affidato alla redazione di Parola di Vita per il Salone degli Stemmi, a servizio delle realtà diocesane e culturali che in esso si susseguono.

L’Amministratore Apostolico monsignor Giuseppe Piemontese ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e rivolgere il proprio messaggio di auguri ai giornalisti cosentini tramite il presidente dell’associazione “Sessa”.

“Formulo a voi a tutte le vostre famiglie gli auguri di un santo Natale invitandovi ad essere testimoni e a raccontare il tanto bene che c’è in questa Chiesa Dobbiamo ringraziare il Signore perché qui la Chiesa ha grande vitalità sia dal punto di vista ecclesiale che dal punto di vista sociale e caritativo. Cosenza si è conquistata il proprio prestigio negli anni, ma ci vuole un impegno notevole per conservarlo. Come amministratore apostolico io ho cercato di prendere per mano la nostra Chiesa, incoraggiandola, consolandola, confortandola e spingendola a guardare avanti perché le prospettive sono tante. Con l’aiuto di tutti, la Chiesa si è presa carico di realtà di carità e socialità: questo mi permette di dire che la nostra è una diocesi viva e ricca”.