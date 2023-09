Cosenza, il cordoglio del sindaco Franz Caruso e dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Susanna Giovannini

Il sindaco Franz Caruso ha espresso i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Susanna Giovannini, esponente di primo piano della Chiesa Evangelica Bethel di Cosenza. E una notizia ha sottolineato Franz Caruso – che ha sconvolto lintera città, non solo la Chiesa Evangelica Bethel e tutti i componenti del gruppo di dialogo interreligioso per la pace della città di Cosenza di cui Susanna Giovannini faceva parte e del quale era divenuta una delle animatrici più attive. Siamo profondamente addolorati per una perdita che ci fa sentire più soli e che accomuna nella solitudine le tante persone che, in anni di infaticabile operosità a favore del prossimo, Susanna ha avuto modo di incontrare, ascoltare ed aiutare in ogni modo. Al suo impegno e alla sua caparbietà, insieme a quelli delle altre associazioni che con lei operavano ha sottolineato ancora il Sindaco Franz Caruso – si deve, come esempio emblematico, la realizzazione in città del progetto Ristorando, una vera e propria mensa sociale che grazie ad una rete virtuosa di volontari è corsa in aiuto dei cosiddetti nuovi poveri, singoli o famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che versano in situazioni di difficoltà temporanea, a causa della crisi economica”.

A far da eco al Sindaco Franz Caruso nelle espressioni di cordoglio suscitate dalla prematura quanto improvvisa scomparsa di Susanna Giovannini è anche il consigliere comunale Francesco Turco, delegato del Sindaco ai rapporti con le confessioni religiose, che ha dato nuovo impulso al Gruppo di dialogo interreligioso per la pace della città di Cosenza in linea con gli indirzzi del primo cittadino che vanno nella direzione di favorire tra tutte le realtà che operano sul territorio un dialogo ed uno scambio interculturale volto al superamento di preclusioni e pregiudizi di qualsiasi natura.

Per Francesco Turco, che nella giornata di oggi ha reso omaggio a Susanna Giovannini recandosi in visita alla camera ardente per portare il saluto del Sindaco Franz Caruso e dove ha incontrato il padre, Paolo Giovannini, Pastore della Chiesa evangelica Bethel, con la scomparsa di Susanna Giovannini il Gruppo di dialogo interreligioso perde una delle sue figure più determinate e sensibili, restando orfano di un punto di riferimento certo, quello di una donna forte e solare e di una persona animata da una fede profonda. Doti innegabili che ho avuto modo di apprezzare in questi due anni da delegato del Sindaco Franz Caruso ai rapporti con le confessioni religiose, nei frequenti incontri, formali e non, che ho avuto con Susanna Giovannini. A lei va il mio pensiero riconoscente e il ringraziamento per avermi arricchito con i suoi insegnamenti di vita e di fede”. Tanto il Sindaco Franz Caruso quanto il consigliere Turco hanno indirizzato alla famiglia di Susanna Giovannini, in particolare al padre, Paolo Giovannini, Pastore della Chiesa Evangelica Bethel di Cosenza, un messaggio di profonda partecipazione al dolore di questo tristissimo momento.