Cosenza, in Comune si parla del futuro dell’Intelligenza Artificiale

COSENZA – Si parlerà di futuro dell’Intelligenza artificiale oggi alle 16, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei bruzi. Il percorso di approfondimento e di confronto sulla via italiana dell’Intelligenza Artificiale è al suo terzo appuntamento ed arriva a Cosenza dopo quello alla Ca’ Foscari di Venezia, dedicato ad analizzare potenzialità e criticità delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al campo della formazione e del relativo passaggio alle imprese. Il dibattito, dal tema “Il Futuro dell’IA: il mondo dell’impresa” riparte dalla città dei Bruzi con un focus dedicato proprio alle imprese.

Alessandro Fusacchia, coordinatore dell’Intergruppo Parlamentare Intelligenza Artificiale, ed Emanuele Bevilacqua, direttore di Fortune Italia, animeranno il confronto tra rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e delle imprese sulle soluzioni che l’Intelligenza Artificiale può offrire alle aziende e su come essa possa impattare sulla trasformazione di tutto il sistema produttivo. Parteciperà tra gli altri il Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, Gianluigi Greco.

Il sindaco Franz Caruso porterà i saluti istituzionali, così come faranno Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico della Regione e Nicola Leone, rettore dell’Università della Calabria. Subito dopo, il via alle diverse sessioni dei lavori.

La prima avrà per tema “A quali problemi delle imprese (e a che condizioni) l’Intelligenza Artificiale può essere la soluzione. Parteciperanno l’On.Enza Bruno Bossio, co-relatrice del parere della Camera dei Deputati sul regolamento europeo IA, Francesco Dattola, Presidente del Consiglio di Amministrazione della “E Way Enterprise Business School”, Salvatore Iiritano, Ceo di Revelis, Massimo Ruffolo, Ceo di Altilia e Pietro Scarpino, Presidente della NTT. Nelle sessioni successive si approfondiranno i temi dell’Intelligenza Artificiale come leva per la competitività e dell’Intelligenza Artificiale e la trasformazione di tutto il sistema produttivo.