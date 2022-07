COSENZA IN LUTTO PIANGE IL SUO POETA, FRANCO DIONESALVI

COSENZA – Si è spento Franco Dionesalvi, il poeta, il giornalista, l’assessore alla cultura del Comune di Cosenza negli anni in cui era sindaco Giacomo Mancini.

Fu lui che seppe gestire la Casa delle Culture nei primi anni in cui su e giù per i suoi piani si respirava aria dei saperi più diversi: arte, letteratura, scienze, teatro, astronomia e poi il Festival delle Invasioni con i temi indagati che spaziavano dalla poesia alla filosofia, le sue amate arti in cui ha investito la gran parte del suo mandato di assessore. Mi volle lui addetto stampa della Casa delle Culture di corso Telesio, e con lui ed il suo staff comunale, Annarita Callari in primis, fummo protagonisti in una serie di prodotti editoriali ad iniziare da “Teatro Rendano”, la rivista patinata che raccoglieva gli articoli dalle migliori penne della città, trasformato in “Tempo Rendese” quando poi migrò nel comune limitrofo.

Anni belli, intensi, in cui il fervore culturale ha lasciato un segno profondo in tutti noi che lo abbiamo vissuto con lui e del quale sentiamo ancora una profonda mancanza. Come sentiremo sempre la mancanza di Franco, il poeta riccioluto, sognatore e silenzioso. Grazie per quello che ci hai donato e per lo stimolo che sei stato. Cosenza non deve e non può dimenticarti.

Fiorenza Gonzales