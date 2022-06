Cosenza, inaugurata la stazione meteo del Centro funzionale Arpacal di Vaglio Lise

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha partecipato all’inaugurazione della nuova stazione meteo del Centro funzionale multirischi dell’Arpacal, allocata negli spazi concessi da Rete Ferroviaria Italiana, alla presenza del Presidente della Giunta regionale della Calabria Roberto Occhiuto e del direttore generale dell’Arpacal Mimmo Pappaterra.

Il primo cittadino ha, nel suo intervento, registrato la contestuale presenza del Presidente della Giunta regionale e del direttore generale dell’Arpacal come “un importante segnale di attenzione verso la città di Cosenza che è anche la città del Presidente Occhiuto”. Franz Caruso, dopo aver sottolineato l’importanza della nuova stazione meteo “che rappresenta – ha detto – uno strumento all’avanguardia e di fondamentale importanza del Sistema nazionale e regionale di Protezione civile, in grado di svolgere una funzione indispensabile nella rilevazione dei rischi idrogeologici ed idraulici che minacciano il nostro territorio”, ha, poi, posto l’accento sulla valorizzazione dell’area di Vaglio Lise, dove dovrà sorgere il nuovo Ospedale regionale Hub della città di Cosenza. A questo proposito il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato Rete Ferroviaria Italiana per aver messo a disposizione gli ampi spazi del deposito ferroviario per la realizzazione del progetto del nuovo ospedale. “Sappiamo quanto quest’area – ha detto Franz Caruso – è importante e strategica anche in funzione dell’arrivo dell’alta velocità. Se, come noi auspichiamo, arriverà l’alta velocità – ha aggiunto il Sindaco – quest’area diventerà nevralgica per lo sviluppo non di Cosenza, ma di un’area metropolitana, molto più vasta, che servirà a rilanciare la funzione di guida che la nostra provincia ha sempre avuto. E’ questo – ha aggiunto -un segnale importante di presenza, di vicinanza e di impegno per il nostro territorio e io non posso che esserne grato al Presidente della Regione. Bisogna creare le giuste sinergie, perché, oggi più che mai, abbiamo bisogno non di contrapposizioni, né di divisioni, ma di una fase istituzionale che consenta di superare i tanti rischi che sono stati legati per lungo tempo anche alla pandemia, ma che oggi sono legati alle difficoltà che nascono da un altro fenomeno gravissimo come quello della guerra in Ucraina. La situazione che abbiamo ereditato è quella che ha sempre visto una contrapposizione tra territori. Le responsabilità sono diverse, ma insieme si possono meglio affrontare i problemi e superarli. Il lavoro che è stato compiuto con l’inaugurazione di questa nuova stazione meteo, non è stato fatto da Arpacal solo per Cosenza, ma abbraccia i comuni della regione e tutto il suo territorio, quindi è stato fatto per tutti quanti noi. Come recita uno slogan che mi ha molto colpito – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – il futuro è un lavoro quotidiano e voi, quotidianamente, scrivete una pagina per il futuro”.