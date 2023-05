Cosenza, oggi l’inaugurazione del Parco giochi inclusivo all’interno del Campo Scuola

COSENZA – Sarà inaugurato oggi pomeriggio, giovedì 4 maggio, alle ore 16,00, all’interno del Campo Scuola di via degli Stadi, il Parco Giochi inclusivo che la città di Cosenza si è aggiudicata grazie a “Fattore Campo”, il progetto che BKT, title sponsor della Serie BKT da cinque anni, ha dedicato al sociale, in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B, con l’obiettivo di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’iniziativa sono i tifosi che, giocando al concorso BKTpremia, che permette di vincere numerosi premi, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore nella speciale classifica di Fattore Campo. Durante la stagione 2021-22 a vincere il campionato di “Fattore Campo” è stata proprio la città di Cosenza che ha visto la riqualificazione del parco giochi polivalente e inclusivo per bambini in via degli stadi che si inaugura domani. Sarà, quello di giovedì 4 maggio, un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’inclusione, grazie alla bella attività sociale organizzata, per l’occasione, dall’associazione di volontariato “La Terra di Piero”.

L’obiettivo di BKT Tires, che ha finanziato il progetto, è quello di far vivere ai bambini cosentini e ai tifosi più adulti uno speciale pomeriggio di festa e inclusione. Per i più piccoli sarà previsto un momento dedicato al gioco e allestita una postazione-merenda.

Saranno presenti, insieme a una panchina da calcio mobile brandizzata con i colori rossoblù, anche le leggende del Cosenza Calcio Alberto Urban e Gigi Simoni che autograferanno e regaleranno tantissimi palloni di BKT che si è occupata di ideare e finanziare il progetto.

Particolare soddisfazione per la realizzazione del progetto è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso. “E’ questo – ha sottolineato il primo cittadino – un nuovo ed importante risultato di quel percorso che l’Amministrazione comunale, in questo caso grazie alle risorse investite da BKT, ha avviato da tempo per rendere la città sempre più inclusiva ed accessibile a tutti. Siamo particolarmente attenti a tutelare i diritti dei bambini, primo fra tutti quello al gioco, così come contenuto nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite, ed ancor più siamo impegnati ad assicurare il rispetto dei bambini più fragili e con disabilità che potranno giocare liberamente in questo nuovo parco giochi. La realizzazione del progetto “Fattore campo” ha un alto valore sociale perché dà la possibilità a tanti bambini di praticare lo sport liberamente, senza barriere architettoniche. A questo si aggiunga che un intervento del genere contribuisce alla riqualificazione urbana e sociale di un’area, via degli Stadi, che è emarginata rispetto al resto della città. Per noi inclusività significa completare un percorso di sviluppo del principio della solidarietà e della partecipazione di tutte le persone alla vita della città. E significa rendere la città vivibile a tutti, soprattutto alle fasce più deboli, ai bambini, agli anziani, ai malati e, soprattutto alle persone con disabilità”.