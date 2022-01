Cosenza, protesta degli studenti dell’ITI Monaco per mascherine e DAD

COSENZA – Protesta questa mattina all’ITI Monaco di Cosenza. Un gruppo di ragazzi hanno occupato la scuola ed hanno esposto uno striscione e hanno chiuso con catene aule e laboratori, non permettendo l’ingresso ai docenti.

Una forma di protesta contro le misure del Governo che ha deciso, per le scuole, la DAD in caso di 3 positivi in una classe ma anche per le mascherine che sono gratuite solo per gli alunni di elementari e medie mentre per gli istituti superiori il costo è a carico di ragazzi e famiglie.