Cosenza, riattivato il geoportale del Comune per i servizi ai cittadini

COSENZA – “Il Geoportale è un importante strumento innovativo che offre significativi benefici agli utenti, soprattutto nel settore dei servizi tecnici e, indubbiamente, rappresenta un altro importante passo in avanti verso la completa e definitiva digitalizzazione dei servizi. Il Geoportale comunale è, infatti, un accesso diretto online alle principali informazioni che riguardano il territorio del Comune, dalle attività di programmazione e governo alle banche dati geografiche”. E’ quanto afferma l’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, annunciando la riattivazione del servizio che era ormai inattivo da diverso tempo.

“Il Geoportale – prosegue l’assessore Incarnato- si inserisce nel progetto di informatizzazione ed innovazione dell’Ente, fortemente voluto e attenzionato dal Sindaco Franz Caruso. Il portale mette a disposizione di cittadini, imprese e liberi professionisti, servizi più rapidi ed efficienti e, con un semplice click offre la possibilità di accedere ad una grande mole di informazioni, prima reperibili solo su fonti diversificate e spesso poco accessibili. L’obiettivo, ispirato al concetto lavorativo di geo-comunità, è l’attivazione di un sistema condiviso che permetta di raggiungere una sempre maggiore integrazione ed efficiente comunicazione tra gli Uffici e la cittadinanza, favorendo tutti i processi di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione.

“Tutti gli utenti possono accedere al servizio e utilizzare gli strumenti di consultazione per ottenere informazioni di carattere tecnico e amministrativo (destinazione urbanistica, normative, pianificazione territoriale, catastale, vincoli, ecc….). Il Geoportale è online all’indirizzo https://cosenza.geo-portale.it da qualche settimana e risulta molto apprezzato dall’utenza, che per ottenere le informazioni in esso contenuto non si deve recare più presso gli uffici comunali ma può comodamente accedervi da casa propria attraverso internet”.

“Siamo consapevoli dell’importanza dei servizi tecnologicamente avanzati- conclude Pina Incarnato – sui quali, per volontà del Sindaco Franz Caruso, spenderemo le nostre energie con determinazione per migliorare ulteriormente il settore, in un’ottica di semplificazione dei servizi al cittadino”.