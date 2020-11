Cotronei, campagna di screening gratuita per i cittadini residenti

COTRONEI (Kr) – Una campagna di screening gratuita su tutto il territorio comunale. La Giunta municipale ha approvato la proposta del sindaco Nicola Belcastro in merito alla possibilità che i cittadini residenti si sottopongano, senza alcun onere, a indagine conoscitiva mediante l’effettuazione di tampone rapido nasofaringeo. In particolare, tale campagna, fortemente desiderata dal primo cittadino, riguarda tutti i nuclei familiari di Cotronei. «Se il nucleo familiare – precisa Belcastro – è composto da massimo tre componenti, soltanto un solo membro potrà sottoporsi a tampone. Se, invece, il nucleo risulta costituito da oltre tre persone, in due potranno effettuare lo screening. Naturalmente – continua il sindaco -, laddove i soggetti ricevano esito positivo al controllo, si provvederà celermente ad estendere il tampone al resto dei familiari e ai più stretti contatti».

Per sottoporsi al tampone e al fine di evitare assembramenti, è necessaria la previa prenotazione da effettuare online, sul sito del Comune, oppure chiamando al numero dedicato (0984/44213).

I tamponi verranno effettuati da personale specializzato nell’area appositamente attrezzata che è antistante lo stadio comunale, in Piazza Salvatore Baffa, dove sono collocate due tende messe a disposizione da parte della Protezione Civile regionale.

«Attualmente, abbiamo ordinato 1500 tamponi – prosegue il sindaco Belcastro -, ma il nostro Comune è nelle condizioni di poterne prenotare altri 2mila e 500. A tal proposito, oltre all’Asp, ringraziamo anche e soprattutto la SADEL S.P.A., unica struttura sanitaria presente sul territorio attrezzata e autorizzata a fornire la prestazione richiesta, per aver risposto alla nostra chiamata, venendoci incontro, tramite la sottoscrizione di una apposita convenzione, dal punto di vista economico, accordandoci un prezzo particolarmente scontato. La ragione – conclude Belcastro – per cui questa importantissima campagna è pronta a partire sta nel fatto che la salute della nostra comunità debba essere salvaguardata, nonché nella presenza cospicua a Cotronei di strutture socio-assistenziali che quotidianamente operano sul territorio e che, pertanto, necessitano di venire tutelati mediante azioni di questo tipo».