Covid, in Calabria vaccinate 13681 persone

CATANZARO – Nell’ultimo report del Ministero della Salute in Calabria risultano somministrate 13681 dosi di vaccino, pari al 34.8% delle dosi disponibili (con il nuovo carico Pfizer-BioNtech arrivato il totale delle dosi a disposizione è salito a 39280).

I vaccinati

Delle dosi somministrate 12030 sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 1588 per il personale non sanitario e solo 63 sono state inoculate agli ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

IL DATO È AGGIORNATO ALLE 10.28 DEL 13 GENNAIO.

Su tutto il territorio nazionale, secondo il report aggiornato del Ministero della salute, sono 800730 i vaccini somministrati. Consegnati nelle ultime 24 ore il terzo carico Pfizer-BioNTech e il primo lotto di quelli di Moderna. Fra l’11 e il 12 gennaio sono state consegnate quindi altre 488475 dosi di vaccino.