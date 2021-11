De Magistris “Occhiuto commissario sanità, come dare a Dracula i centri per il sangue”

CATANZARO – Roberto Occhiuto da qualche giorno è Commissario della Sanità. Dopo gli elogi della nomina del Consiglio di Ministri al neo eletto Governatore della Calabria arrivano le polemiche da parte dell’ala avversaria.

“Il Governo nomina commissario alla sanità in Calabria con poteri assoluti il presidente della regione Occhiuto che con i suoi alleati ha smantellato e distrutto la sanità pubblica: come affidare a Dracula i centri per la donazione del sangue o il miele a Winnie The Pooh”. Lo afferma Luigi de Magistris in un tweet.