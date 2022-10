Due anni dalla morte di Jole Santelli. Il ricordo dell’ex presidente della Regione sui social

COSENZA – Sono trascorsi due anni dalla morte di Jole Santelli. L’allora presidente della Regione Calabria lottava da tempo contro un tumore e fu trovata senza vita in casa sua. In memoria della sua scomparsa sono diversi i post sui social da parte di politici ed ex politici a lei vicini.

“Il 15 ottobre di due anni fa veniva a mancare Jole Santelli. Una donna forte, la prima alla guida della nostra Regione, coraggiosa, determinata, passionale. Amava in modo viscerale la Calabria, e stava lavorando con grande entusiasmo per il cambiamento. Manca a tutti noi”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Resti fiera come un guerriero in battaglia e bella come un aneglo in volo”. Anche Nino Spirlì, che divenne presidente facente funzioni della Regione Calabria subito dopo la morte della governatrice di Forza Italia, la ricorda sulla sua pagina facebook.

Mentre l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, le dedica un post breve ma carico di affetto.