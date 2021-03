Eco bonus 110%, è calabrese la società che opera sul territorio nazionale. Nasce LaBrick srl

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Il superbonus 110% e i finanziamenti in arrivo con il Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund, rappresentano strumenti validissimi per rilanciare interi settori in prospettiva della “green economy”, il modello di economia che punta alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.

Non solo ma grazie a queste misure il settore edilizio si è movimentato ed indirizzato alla sostenibilità.

Oggi si pensa ad una edilizia che non sia più consumo di suolo, cementificazione, costruzione di nuovi edifici ma una edilizia rivolta alla ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici già esistenti che possano consentire anche la riqualificazione ed il recupero di borghi antichi e dimenticati.

Queste le premesse che hanno portato alla nascita di LaBrick srl, la società calabrese che si propone come general contractor, quindi unico referente per il committente che intende beneficiare del bonus fiscale 110%.

Il gruppo di professionisti che compone LaBrick mette a disposizione del committente l’esperienza pluridecennale nel settore edile, con circa 300 contratti già sottoscritti dalla Calabria alla Lombardia.

Verificata la possibilità di eseguire gli interventi previsti dal superbonus, LaBrick srl dopo uno studio di fattibilità assolutamente gratuito, si occuperà di tutta la pratica completa che porterà l’avvio dei lavori.

Così come è accaduto a San Vincenzo La Costa, il comune cosentino a due passi dalla città capoluogo, dove è stato già inaugurato il primo cantiere che vede all’opera operai specializzati per eseguire lavori di efficientamento energetico di una villetta. A costo zero, il proprietario dell’immobile, grazie al meccanismo di sconto in fattura pari al 110 % dell’importo dei lavori, potrà beneficiare di interventi trainanti e trainati che miglioreranno le prestazioni energetiche di almeno due classi, l’abitazione del privato.