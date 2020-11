Emergenza Covid in Calabria, parte la protesta social contro nomina di Zuccatelli

Crotone – #lacalabriameritadipiù è l’hashtag che in queste ore sta diventando virale sui social di alcune delle principali pagine come ‘I love Calabria’ e quella satirica ‘Pipareddru’s Journal’ come forma di protesta contro la decisione del governo di nominare commissario al piano di rientro della sanità calabrese Giuseppe Zuccatelli.



La proposta è quella di postare sui social un selfie con il cartello con la scritta #lacalabriameritadipiù: “Meritiamo un commissario regionale Competente.