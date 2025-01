Epifania con i piccoli pazienti dell’Annunziata per il sindaco Franz Caruso

Il sindaco Franz Caruso con una delegazione del Comitato spontaneo operatori economici si recherà domani, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 11, nei reparti di pediatria dell’Ospedale Civile Annunziata di Cosenza dove saranno accolti dal direttore sanitario dell’AO, dott. Pino Pasqua, con cui è stata condivisa l’iniziativa.

Nel corso delle azioni promosse dal “Comitato Spontaneo Operatori Economici Cosenza” coordinato dall’ing. Carmine Guido, che chiude il progetto Buone Feste Cosenza 2024/2025, saranno consegnati 2 video laringoscopi portatili e, soprattutto, tanti giochi per i bimbi ricoverati nel nosocomio.

Non solo luminarie, dunque, che hanno acceso di luci e colori l’intero territorio cittadino nel periodo natalizio, ma anche un atto di straordinaria valenza sociale, volto a donare un sorriso ai piccoli pazienti.

“Ringrazio, ancora una volta, il comitato di imprenditori e quanti, tra associazioni ed enti di varia natura – afferma il sindaco Franz Caruso – ci hanno affiancato per tutto il periodo del Natale e, soprattutto, per questa ulteriore iniziativa di vicinanza verso i bimbi ricoverati nei reparti di pediatria del nostro ospedale. Sarà questo un momento emozionante, per com’è stato negli anni passati, in cui manifesteremo anche un messaggio di vicinanza dell’intera comunità cosentina ai piccoli pazienti dell’Annunziata. Una vicinanza che, per me, rappresenta anche un impegno per fare in modo che questi luoghi di sofferenza, almeno per i bambini, non siano completamente tali”.

Insieme al sindaco Franz Caruso, il consigliere Francesco Turco e Felicita Cinnante che, in veste di Befana, porterà il grande sacco dei doni da distribuire.