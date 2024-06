Esercito, 21° Genio Guastatori a Castrovillari: 30 anni al servizio della comunità

Con una cerimonia commemorativa, presso la caserma “E. Manes”, la città di Castrovillari ha celebrato il 30° anniversario della costituzione della Compagnia Genio del 21° Reggimento Guastatori, avvenuta il 1° giugno 1994. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante di Reggimento, il Colonnello Andrea Cubeddu, hanno preso parte il Sindaco di Castrovillari, le autorità militari e civili locali e molti genieri di ogni ordine e grado che nell’ultimo trentennio hanno servito nella sede di Castrovillari.

L’evento ha ulteriormente consolidato il legame tra l’Esercito e la comunità di Castrovillari nel ricordo dei momenti istitutivi della Compagnia Genio e di quelli in cui l’unità ha offerto il suo supporto alla popolazione locale.

A partire dal 2023, oltre a tutti gli impegni operativi e addestrativi – tra cui la bonifica occasionale degli ordigni residuati bellici rinvenuti in Calabria -, la Compagnia Genio del 21° Reggimento Guastatori rappresenta uno degli hub di Forza Armata per la formazione di specialità dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) dell’Esercito Italiano, a cui vengono attributi gli incarichi di geniere e guastatore.

