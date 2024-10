Esercito, Castrovillari: Cambio del Comandante del 21º Reggimento Genio Guastatori di Caserta da cui dipende la Manes

Si è tenuto oggi, nella caserma “Amico” di Caserta, l’avvicendamento al comando del 21° reggimento genio guastatori, tra il Colonnello Andrea Cubeddu, cedente, ed il parigrado Romano Ventura, subentrante.

La cerimonia del tradizionale “passaggio di consegne”, accompagnata dalle note della fanfara dell’8° reggimento bersaglieri, si è svolta alla presenza del Generale di Brigata Mario Ciorra, Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, delle autorità militari, civili e religiose, dai gonfaloni e dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nel suo discorso, il Comandante uscente, oltre a ringraziare il personale civile e militare per il quotidiano e sempre costante impegno profuso, ha rivolto un commosso pensiero ai Caduti in servizio e alle loro famiglie, intervenute per l’occasione e ha ripercorso le attività salienti del suo periodo di comando, sottolineando l’importanza del “soldato” quale centro di gravità nella trasformazione dei moderni scenari operativi, per i quali si rende fondamentale l’addestramento continuo e mirato in contesti realistici e complessi ma senza dimenticare i valori fondamentali che devono guidare le azioni e definire gli obiettivi, mantenendo il giusto equilibrio tra tecnologia, addestramento e valori tradizionali per affrontare le sfide contemporanee.

Il Colonnello Cubeddu lascia la guida dell’unità dopo due anni, durante i quali gli uomini e le donne del 21° reggimento sono stati impegnati in numerose attività addestrative, operative all’estero (Kosovo e Lettonia) e in territorio nazionale (Operazione “Strade Sicure”), in numerosi interventi di bonifica di residuati bellici, e in attività concorsuali in favore del Comune di Caivano per la bonifica massiva delle aree esterne finalizzata alla riqualificazione del Centro Sportivo ex “Delphinia” e del Teatro “Caivano Arte”.