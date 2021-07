FenImprese Cosenza, nominati i nuovi presidenti di categoria

COSENZA – Lo scorso 16 luglio, si è svolta a Rende, nei locali del ristorante “A casa di Eufemia”, la cerimonia delle nomine di 6 presidenti di categoria della sede di Cosenza dell’associazione Nazionale FenImprese. L’incontro è stato presieduto da Alessandro Benedetto, presidente di FenImprese Cosenza, insieme a lui a fare gli onori di casa anche la vice presidente Sabina Molinaro e dal segretario Francesco Spina. Anche i vertici nazionali dell’Associazione hanno partecipato alla manifestazione. Presenti, infatti, il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, il coordinatore Simone Razionale e il responsabile di FenUniversity Alessandro Vallone.

«La nostra sede è nata in piena pandemia – ha affermato il presidente Benedetto – ma nonostante le difficoltà la serata di questa sera è il risultato di un lavoro svolto con passione e credendo nella realtà di FenImprese». Il numero uno della sede cosentina ha poi continuato: «Un augurio ai nuovi presidenti di categoria, ognuno di loro rappresenterà al meglio il proprio settore, dando l’opportuno contributo a tutti i nostri associati e a chi deciderà di aderire alla nostra associazione». «Mi preme ringraziare – ha concluso Benedetto – il presidente Nazionale Mancuso, il Coordinatore Razionale e il responsabile FenUniversity Vallone che hanno partecipato a questa che per noi è un passo importante. Un grazie anche al direttore FenImprese Andrea Esposito, assente a questa manifestazione ma sempre presente nella vita associativa di una realtà giovane e dinamica che negli anni è cresciuta notevolmente in tutta Italia»

I neo presidenti di categoria

L’imprenditrice Giovanna Mirabelli ha assunto la carica di FenDonna, Mario Policicchio, ristoratore e titolare de “A casa di Eufemia” che avrà la carica di FenFood. Gianpietro Magliari, giovane imprenditore agricolo, è stato nominato FenAgricoltura. Franco Peluso, conosciuto nel mondo dei tabaccai cosentini sarà invece FenPiccoliImprenditori. L’acrese Mariangela Bifano, giovane laureata in Giurisprudenza e da anni nel mondo della danza, ricoprirà invece il ruolo di FenArte&Cultura.

Obiettivo futuri

Per l’occasione sono stati illustrati i prossimi obiettivi di FenImprese Cosenza, come l’apertura di altri sportelli nella provincia di Cosenza, molti dei quali in via di definizione. Il prossimo ad aprire sarà quello di Bisignano.