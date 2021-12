Ferdinando Nociti è il nuovo presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza

COSENZA – Il Consigliere provinciale e Sindaco di Spezzano Albanese Ferdinando Nociti è Presidente della Provincia facente funzioni, in quanto subentrato sullo scranno di Piazza XV Marzo a seguito della decadenza di Iacucci che ha esercitato il diritto di opzione per la carica di Consigliere regionale della Calabria. La dichiarazione di esercizio del diritto di opzione, comunicata dal Presidente Iacucci e in atti al protocollo della Provincia, ha comportato la presa d’atto del Consiglio comunale di Aiello Calabro e la contestuale dichiarazione di decadenza dalla carica di Sindaco. La cessione della carica di Sindaco ha altresì comportato l’immediata decadenza dalla carica di Presidente della Provincia, così come stabilito dalla Legge Delrio che dispone in materia. Il Consigliere provinciale Francesco Nociti – già nominato alla carica di Vicepresidente con Decreto n. 17/2021 – ha assunto quindi con effetto immediato le funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Provinciale e delle disposizioni della stessa Legge Delrio. Il Presidente Nociti resterà in carica, come facente funzioni, fino alle elezioni per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia.