Fiera di San Giuseppe: c’è l’ordinanza di chiusura delle scuole

Il Sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza, in occasione della Fiera di San Giuseppe, disposto la chiusura, dal 16 al 19 marzo, di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, ad eccezione dei nidi d’infanzia. Nel provvedimento di chiusura, dal 16 al 19 marzo, rientra anche il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

Nell’ordinanza del Sindaco Franz Caruso è prevista, inoltre la chiusura anticipata, dal 14 e fino al 19 marzo, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci – Nitti per la predisposizione dell’area fieristica, in quanto lo stesso Istituto ricade proprio nell’area maggiormente interessata dalla Fiera di San Giuseppe.

Il provvedimento del primo cittadino dà facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio di musica “Giacomantonio”, di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi ad attività extra curriculari (come ad esempio, le Olimpiadi di Matematica per il Liceo Scientifico “E. Fermi”, ecc.). I dirigenti scolastici delle scuole cittadine interessate e il direttore del Conservatorio daranno la comunicazione della chiusura dei plessi scolastici e dello stesso Conservatorio ai genitori e agli alunni.

Alla base del provvedimento del Sindaco Franz Caruso c’è anzitutto il forte incremento del traffico veicolare che, in occasione della Fiera di San Giuseppe, proviene da tutta la provincia. Altri ostacoli alla circolazione derivano, inoltre, dalla presenza di cantieri aperti in città per lavori in corso. Da considerare, ancora – viene spiegato nell’ordinanza – che la chiusura di un’arteria importante come Viale Mancini ostruisce l’ordinaria circolazione veicolare e rende difficoltoso raggiungere le scuole cittadine. A questo si aggiunga, per garantire la sicurezza dell’area, la chiusura di una serie di strade con la conseguente predisposizione e posa in opera di blocchi di cemento ( new jersey). L’ordinanza di chiusura delle scuole del Sindaco Franz Caruso potrebbe essere estesa, con un’integrazione, anche al Convitto nazionale che potrebbe restare chiuso a partire da venerdì 15 marzo.