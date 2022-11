Fondo MeF per la progettazione di interventi di messa in sicurezza: in arrivo più di 11 milioni per Acri. Soddisfatto Capalbo

ACRI (CS) – Finanziamenti per 11.423.441,00 euro sono stati ottenuti dal Comune di Acri nell’ambito del “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza anno 2022” (articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 e successive modifiche e integrazioni). Gli stessi, come spiegato dal Primo cittadino Pino Capalbo, saranno così destinati: «€ 5.101.197 per messa in sicurezza strada Acri-Serricella di cui € 255.348 per la progettazione definitiva ed esecutiva; € 3.904.151 per messa in sicurezza strada Serricella-Croce di Baffi, di cui € 195.678 per progettazione definitiva ed esecutiva; € 2.418.092 per la viabilità di località Guglielmo (strade varie), di cui € 131.340 per progettazione definitiva ed esecutiva».

I nuovi contributi portano a 36 milioni di euro il totale dei finanziamenti fin qui ottenuti dall’Amministrazione Capalbo. «La continuità amministrativa premiata dai cittadini ha prodotto i risultati sperati», «Sicurezza per il nostro territorio», aggiunge il sindaco acrese.