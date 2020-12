Francesco Aiello è il nuovo Comandante Polstrada Cosenza Nord

COSENZA – Il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato Francesco Aiello, è dal 7 dicembre scorso il nuovo responsabile della Sottosezione autostradale di Cosenza Nord, ufficio che riveste il delicato compito di monitorare il tratto autostradale a ridosso del capoluogo bruzio, spesso teatro di gravi incidenti stradali o eventi calamitosi.

Il Comandante Aiello, 56 anni, sposato con 2 figli adulti, vanta una carriera ultratrentennale nella Polizia di Stato essendo entrato nei ruoli nel 1986 ed avendo maturato significative esperienze lavorative da graduato prima presso la Questura di Catanzaro, per poi passare alla Questura di Cosenza nel 1994.

In tale ambito, prima come capo turno alla squadra volanti ma soprattutto quale responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria ed Antiterrorismo della Digos, ha raggiunto brillanti risultati lavorativi; ha coordinato, infatti, attività investigative che hanno consentito di assicurare alla giustizia soggetti responsabili di gravi reati contro la personalità dello stato in occasione di vertici internazionali, nonché di acquisire elementi che hanno permesso l’arresto di pregiudicati responsabili di omicidio ed attentati dinamitardi nei confronti di pubblici amministratori.

L’augurio di buon lavoro sono giunti al neo comandante Francesco Aiello, insignito anche dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, dal Questore di Cosenza Giovanna Petrocca, dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale di Catanzaro Caterina Naso e dal responsabile del Comando provinciale della Sezione Polizia Stradale Cosenza Pasquale Ciocca.