Franco Rosito confermato Presidente del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza

COSENZA – Il giornalista Franco Rosito è stato confermato alla presidenza del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza, su unanime indicazione del Consiglio Direttivo, rieletto, per acclamazione, nell’assemblea del 28 maggio scorso.

Definite anche le cariche all’interno del Direttivo: Franco Mollo vice presidente vicario, Monica Perri vice presidente, Franco Lorenzo tesoriere, Franca Ferrami segretario, Raffaele Zunino e Giuseppe Di Donna consiglieri.

Insediatosi anche il Collegio dei Revisori dei Conti, con la rielezione alla presidenza di Francesco Mannarino e la riconferma, come componenti, di Roberto Barbarossa e Romolo Cozza. Per il Collegio dei Probiviri conferma anche per Franco Segreto, che proseguirà il suo mandato di presidente per il prossimo triennio, e per i membri effettivi Dino Gardi ed Enzo Pianelli.

Subito dopo la sua rielezione a presidente, Franco Rosito ha ringraziato i consiglieri del Direttivo per avergli rinnovato la fiducia ed ha, sia pure per linee generali, tracciato gli obiettivi del prossimo triennio “che dovrà essere caratterizzato – ha detto Rosito – da una sempre più incisiva presenza del Circolo nelle attività, culturali, formative, associative ed anche sportive, che si svilupperanno sul territorio. Il Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” – ha aggiunto il presidente Rosito – dovrà distinguersi sia per riaffermare i capisaldi e i principi basilari della professione giornalistica, sia per raccogliere le sfide che alla professione lanciano quotidianamente i nuovi strumenti attraverso i quali essa si esercita, senza perdere di vista l’importanza delle nuove frontiere del mestiere del giornalista verso le quali bisognerà opportunamente indirizzare, con sempre nuovi suggerimenti e idee, i giornalisti del domani, a cominciare da quelli che formano la grande famiglia della Sessa”.