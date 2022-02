“Giocando con le emozioni”: al via i laboratori logopedici per bambini e ragazzi autistici di AGAPE-Acri

ACRI (CS) – Al via i primi laboratori logopedici di gruppo per bambini e ragazzi autistici organizzato dall’AGAPE – Associazione Autismo Acri.

Autismo e logopedia viaggiano di pari passo e oggi, sempre più spesso, la figura del logopedista è chiamata ad intervenire nella presa in carico dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello Spettro Autistico.

I laboratori logopedici, dal titolo “Giocando con le emozioni“, organizzati da Agape con la collaborazione della logopedista Federica Meda, saranno di supporto al percorso di Parent Traning e di consapevolezza sull’Autismo, già avviato nelle settimane scorse, guidato dalla psicologa Adriana Palermo.

Ogni laboratorio verrà strutturato tenendo in considerazione l’età e le caratteristiche del bambino/ragazzo che vi parteciperà. Verranno adottate varie strategie visive per facilitare la comunicazione e la comprensione. Attraverso il gioco, le storie, il disegno, a seconda del bisogno, si lavorerà sulle competenze comunicative, sulle articolazioni delle parole, sul lessico, sulle frasi e sul racconto. Il tutto si svolgerà presso la sede dell’AGAPE, nei locali dell’ex Scuola Monachelle di Acri in via XXI Aprile.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 19 febbraio 2022, e sarà dedicato alla conoscenza ed alla valutazione dei partecipanti. Nei successivi incontri, la logopedista Federica Meda, lavorerà sui giochi per sviluppare le attività motorie, sulla comunicazione sociale, sulla stimolazione linguistica e degli apprendimenti. Inoltre, verrà affrontato il gioco simbolico, le emozioni individuali e di gruppo e l’intersoggettività e l’empatia emotiva.