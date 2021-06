Giovani e formazione, l’associazione ‘Giorgio La Pira’ incontra il vescovo Nolè

COSENZA – Si è svolto in un clima cordiale l’incontro fra l’Associazione ‘Giorgio La Pira’ di Cosenza e S.E. il Vescovo Francescoantonio Nolè, presso la Sede Arcivescovile del Centro storico di Cosenza. Erano presenti il Presidente Antonio Belmonte, il Vice Antonio Iaconianni e l’Addetto stampa Francesco De Filippo. Si è perlato delle tante iniziative al centro delle attività dell’Associazione, che riguardano i temi sociali e culturali del territorio. Il Presidente Belmonte ha fatto omaggio a S.E. il Vescovo di alcuni testi riguardanti l’opera ed il pensiero dell’ex Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, esponente di spicco nel mondo cattolico, impegnato in politica nel secondo dopo guerra italiano. Belmonte e Iaconianni hanno, inoltre, affrontato tematiche importanti che riguardano i giovani e la loro formazione. Non è mancato un significativo riferimento all’importante ruolo della famiglia nella società odierna. Prima dei saluti, l’Associazione e S.E. il Vescovo si sono dati appuntamento per alcune iniziative che saranno portate avanti da qui a breve, con l’auspicio di dare un sano e concreto contributo alla crescita della città.