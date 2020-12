Gruppo Citrigno, al via la campagna di sensibilizzazione per donare il plasma

COSENZA – «Un gesto di solidarietà importante, è quello chiesto a chi ha già vinto la battaglia contro il coronavirus e desidera aiutare gli altri donando il plasma iperimmune. Un gesto di altruismo possibile ora anche in Calabria». E a questo scopo il Gruppo Citrigno ha avviato una campagna di sensibilizzazione alla donazione rivolta a tutti i cittadini.

Cos’è il plasma iperimmune

Il plasma iperimmune è il plasma dei pazienti che sono guariti dal Covid-19. Si chiama così per via degli anticorpi sviluppati durante il periodo di contagio del virus e costituisce una possibile risorsa terapeutica per la cura dell’infezione da SARS-CoV-2. Possono donarlo coloro che hanno un alto “titolo anticorpale”, cioè un livello elevato di anticorpi specifici utili a neutralizzare il virus e a ridurne la carica virale, attraverso l’immunizzazione passiva.

Chi può donare

Possono donare il plasma iperimmune uomine e donne (che non abbiano avuto gravidanze portate a termine o meno), di età compresa tra 18 e 65 anni, peso almeno 50 Kg, guariti dal Covid-19 dopo 14 giorni dal tampone negativo.

Come donare il plasma iperimmune

Chi risponde a queste caratteristiche e vuole aiutare chi ancora non è guarito, può prendere contatto con le strutture dedicate per concordare e programmare una donazione. Il Servizio trasfusionale verificherà la sussistenza dei criteri necessari (tramite questionario e visita medica) e, valutata l’idoneità del candidato, concorderà un appuntamento per la donazione del plasma iperimmune.

Contatti e numeri utili

Per maggiori informazioni e chiarimenti è necessario chiamare i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta più vicini (dalle 9:00 alle 12:30):

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro – Tel. 0961.88 39 24

Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Cosenza – Tel. 0984 68 14 04

Ospedale San Francesco di Paola – Tel. 0982 58 12 86

Ospedale Civile di Locri

Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone

Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme – Tel. 0968 20 85 25

Ospedale Civile Nicola Giannettasio di Rossano – Tel. 0983 51 73 25

Ospedale di Castrovillari – Tel. 0984 48 52 52

Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – Tel. 0965 39 38 20