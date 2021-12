Il nuovo viadotto Cannavino, il progetto Anas: ma i sindaci chiedono “delucidazioni”

COSENZA – Campate in acciaio/calcestruzzo che affiancheranno quello esistente. L’Anas ha realizzato una bozza di progetto che prevede una volta realizzata la nuova opera, la demolizione del Viadotto esistente, mantenendo così una conformazione dei luoghi sostanzialmente analoga a quella esistente. Secondo il progetto di Anas i vantaggi della soluzione proposta consistono nel garantire la continuità della circolazione lungo la S.S. 107 durante l’esecuzione dei lavori, evitando così i pesanti disagi alle attività commerciali e turistiche dell’entroterra silano. La nuova opera sarà adeguata alle norme sismiche e progettata con una vita utile doppia (100 anni) rispetto a quello di un’opera “adeguata” o che utilizza parte di strutture esistenti.

Il progetto di Anas prevede ancora il ripristino della planarità del tracciato, difficilmente recuperabile con un intervento di risanamento della struttura attuale. Anas ha inviato a novembre al Ministero dell’Ambiente il progetto della nuova opera affinché venga sottoposto alla valutazione preliminare VIA in linea con la normativa ambientale vigente in materia.

Intanto ieri i sindaci dei territori limitrofi all’opera hanno chiesto “delucidazioni” ad Anas inviando una richiesta per la convocazione di un tavolo tecnico in merito alla nuova realizzazione dell’opera che collega l’area urbana cosentina e la Sila e che ricade sulla strada statale 107 Silana-Crotonese.