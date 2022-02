Il vaccino Novavax sarà distribuito domani nelle province calabresi

COSENZA – Arriva in Calabria domani, domenica 27 febbraio, il vaccino Novavax che sarà distribuito nelle cinque province della Regione. L’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza ha disposto che il centro di somministrazione per Cosenza e provincia sarà il “Palazzetto delle Associazioni” in Via degli Stadi a Cosenza.

Dal primo marzo gli interessati potranno accedere senza prenotazione al suddetto centro vaccinale.

Novovax, primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine, è il quinto vaccino in distribuzione in Italia che si affianca ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione a partire dai 18 anni.