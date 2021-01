In Calabria vaccini al 52,3%

COSENZA – La fase 1 della campagna vaccinale prosegue ora, anche se a rilento per i ritardi delle consegne Pfizer, sul doppio binario: da una parte i richiami, dall’altra le prime somministrazioni. Ad oggi in Calabria risulta utilizzato il 52,3% delle dosi di vaccino al momento a disposizione (39.280), vale a dire 20.553 dosi.

Ancora troppo pochi i vaccini nelle Rsa

Delle dosi finora utilizzate 17.624 sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 2.775 per il personale non sanitario e ancora – solo – 174 dosi sono andate ai primi “fortunati” ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

I dati sono aggiornati al report del Ministero della salute delle 21.12 del 18 gennaio.

Un’altra giornata di vaccinazioni si è chiusa con 1.167.023 dosi di vaccino somministrate su tutto il territorio nazionale (pari all’82. 8% di 1.408.875 disponibili).