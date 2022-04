Italexit, la formazione politica si organizza in provincia di Cosenza

MENDICINO (CS) – Nei giorni scorsi si sono riuniti a Mendicino, su impulso del coordinatore provinciale Raffaele Vena, gli iscritti e simpatizzanti della formazione politica Italexit per l’italia che fa capo a Gianluigi Paragone per discutere gli assetti organizzativi del partito sul territorio cosentino.

Tanti gli intervenuti dalla provincia che sta dimostrando – sostiene il coordinatore Raffaele Vena – “grande sensibilità rispetto ai temi e alle battaglie che Italexit sta portando avanti in difesa dei tanti diritti fondamentali negati da un coacervo di partiti governativi che hanno perso ogni contatto con le vere esigenze della gente e che pur di rimanere attaccati alla poltrona venderebbero anche la propria anima. Le adesioni spontanee – continua la nota- crescono esponenzialmente e questo non può che può rafforzare la necessità di radicare sempre più la presenza di Italexit sul territorio.”

Presto – continua la nota – si apriranno sezioni di Italexit in tutto il territorio provinciale grazie all’impegno di tanti iscritti che, con passione e coraggio politico, hanno sposato i progetti di un partito che è rimasto come ultimo baluardo in difesa dei diritti di cui i governi degli ultimi vent’anni hanno fatto strame prima in nome dell’Europa e oggi in nome dell’emergenza.

“È il momento di dare forza alla gente da troppo tempo obnubilata dai tanti imbonitori politici guidati da logiche anti-italiane e la comunità di Italexit presente nella provincia di Cosenza non farà mancare il proprio contributo al progetto.”

Si è proceduto, di concerto con il coordinatore regionale Massimo Cristiano a nominare vice coordinatore provinciale Saverio Bisceglia e responsabile organizzativo provinciale Francesco Catalano.