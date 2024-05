Job Day for school: a Corigliano – Rossano colloqui di selezione per gli studenti prossimi al diploma

CORIGLIANO – ROSSANO (Cs) – Primi risultati soddisfacenti e numeri significativi per il Job Day for school svolto all’Istituto Alberghiero di Rossano “E. Majorana” lo scorso 14 maggio, quale giornata conclusiva del progetto regionale “Insieme creiamo il futuro”, promosso dal Centro per l’Impiego di Corigliano Rossano, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia Spa e l’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Il progetto, presentato lo scorso 13 marzo, ha permesso agli studenti delle tre ultime classi dell’”E, Majorana” dell’area urbana di Rossano di poter frequentare una serie di laboratori di orientamento finalizzati al raggiungimento di una transizione più consapevole fra scuola e mondo del lavoro. A seguire, sulla base dei curriculum raccolti, è stato possibile incrociare i profili in uscita degli studenti con i fabbisogni in entrata delle aziende. I moduli laboratoriali, curati per conto del Cpi Corigliano – Rossano da Loredana Muraca, referente Area Orientamento, da Donatella Raimondo per Sviluppo Lavoro Italia e Fabiola Via, Piercarmine Sapia, Roberto Garritano sul fronte consulenti del lavoro, si sono focalizzati su tematiche pertinenti al progetto, quali la ricerca attiva del lavoro e l’elaborazione del curriculum vitae.

L’articolata iniziativa è così sfociata nella giornata finale di recruiting, nel corso della quale 55 studentesse e studenti, di cui 35 prossimi alla maturità, hanno avuto la possibilità di poter sostenere dei colloqui di preselezione con nove aziende del territorio del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Tra i profili richiesti quelli di cameriere, cuoco, aiuto cuoco, barista, receptionist, commis di cucina.

A margine del progetto seguirà una fase di follow up in cui il Centro per l’impiego contatterà le aziende per avere contezza e restituire i dati di eventuali assunzioni e contratti di lavoro chiusi grazie a questa giornata di recruiting.

Prima dei colloqui si è tenuta una breve tavola rotonda per tracciare il bilancio della prima edizione del progetto. Ad illustrare azioni e obiettivi sono stati il responsabile del Centro per l’impiego di Corigliano – Rossano, Francesco Filomia – il quale si è detto soddisfatto per la presenza di numerosi operatori turistici locali e per la proficua sinergia con l’Istituto Alberghiero guidato dal dirigente scolastico Saverio Madera -; i relatori dei laboratori fra cui Loredana Muraca; Gianfranco Flotta, referente Area incrocio domanda-offerta – IDO per il Cpi; Francesco Minardi, Francesco De Simone e Pasqualina Rigido, in rappresentanza di Sviluppo Lavoro Italia. A far gli onori di casa i docenti Carmela Cetera, referente tutor del progetto per l’Istituto Majorana, e Salvatore Greco.

Al termine dei colloqui un apprezzato momento conviviale fra gli studenti – al tempo stesso beneficiari e protagonisti dell’iniziativa – con gli stakeholder coinvolti, per confrontarsi sulle sfide del futuro professionale che li attende.