“La campagna vaccini venga affidata a noi”. L’appello dei sindaci del cosentino

COSENZA – “La campagna vaccini venga affidata a noi”, è lo slogan dei sindaci che chiedono di prendere in mano l’organizzazione della campagna vaccinale anti covid 19 nei rispettivi territori comunale, anche sulla scorta di quanto avvenuto per le vaccinazioni agli over 80. I sindaci se forniti delle dosi necessarie per le loro Comunità, potranno provvedere ad organizzare le varie campagne vaccinali, in modo da accelerare il processo di vaccinazione.

“Tale procedura, da attuare mediante convenzione con i singoli primi cittadini o con l’A.N.C.I., porterebbe certamente un vantaggio, soprattutto nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, all’interno dei quali l’organizzazione potrà essere effettuata di concerto e con il supporto dei medici di famiglia, molti dei quali hanno già dato la loro disponibilità. Attuare tale strategia – scrivono i sindaci nella richiesta trasmessa al commissario alla sanità Guido Longo – costituirebbe uno sgravio di impegno non indifferente al sistema sanitario centrale che, quindi, potrebbe concentrarsi maggiormente e con maggiore efficacia nei centri più grandi. Oltre ad un’accelerazione dell’inoculazione dei vaccini, che è, ora, l’obiettivo primario da perseguire”.

I Sindaci:

