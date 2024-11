La Chiesa Libera Unita festeggia il Giorno della Riforma a Cosenza

Di Eduardo Zumpano

COSENZA – Ieri sera presso la sede della Associazione Civicamica, in corso Telesio, si è svolta l’interessante conferenza del Prof. Eduardo Salvatore Zumpano, pastore della Chiesa Libera Unita in Cosenza, su Martin Lutero e Gioacchino da Fiore, introdotta dalla Vicepresidente di Civicamica, Prof.ssa Delia Dattilo. Alla conferenza erano presenti circa 37 persone che hanno ascoltato l’oratore con particolare interesse. L’oratore ha messo in luce l’eventuale rapporto tra due giganti della storia, che di primo acchito sembrerebbero non avere nulla in comune, ma in realtà esiste tra i due una correlazione. La fortuna gioachimita in Lutero può essere sintetizzata nei quattro riferimenti che Lutero stesso fa nella sua opera: in una lettera a Spalatino nel 1518; nella Fastenpostille alla Lettera ai Romani, in cui Lutero accosta Gioacchino da Fiore a Lichtenberger e all’ Apocalisse; nella Supputatio annorum mundi, in cui accenna a Gioacchino nel quadro della disputa sull’incarnazione, dando inoltre ragione a Gioacchino e non a Pietro Lombardo sul termine “generari”; nella disputa sulla “promozione” di Maior e Faber in cui Lutero dà ragione a Gioacchino da Fiore sulla concezione trinitaria (sostenendo Gioacchino, Lutero voleva mettere in discussione il principio dell’ autorità).

Civicamica è l’associazione degli amici della Biblioteca Civica di Cosenza, che ha come scopo la salvaguardia del patrimonio librario più rilevante e importante della Calabria. Tra le attività più rilevanti dell’associazione è da ricordare la raccolta fondi per la Biblioteca Civica, che ha portato alla cifra di 20.000 Euro. L’associazione ha inoltre realizzato il Progetto “Leggere di qua e di là” con i fondi dell’Agenda Urbana.

La Chiesa Libera Unita di Cosenza è una chiesa evangelica che fa riferimento al protestantesimo storico, risale al 1929 ed è stata fondata dal pastore Vincenzo Notarbartolo. In provincia di Cosenza è arrivata per tramite della missione wesleyana. Quando la Chiesa Wesleyana, per mancanza di fondi, aderì nel 1944 alla Chiesa Valdese, la comunità di Spezzano Piccolo si sparpagliò tra altre due denominazioni: la Chiesa di Cristo e la Chiesa Nazionale d’Italia protestante presbiteriana (per abbreviazione Chiesa Libera Unita).

I prossimi appuntamenti organizzati da Civicamica sul cartellone GNŌTHI sono: 8 novembre “Tutto Normale”, audio-documentario di Enrichetta Alimena; 10 Novembre “Il mito dei Borbone”, presentazione del Libro di Andre Mammone, Unisapienza, libro pubblicato dalla Mondadori; 22 Novembre, proiezione del Film “Gangale” di Eugenio Attanasio della Cineteca di Calabria; 6 Dicembre “Il Viaggio delle Parole”, lezione cantata di Daniele Moraca; 12 Dicembre “È Civica”, il lungo cammino di Civicamica.

Eduardo Zumpano