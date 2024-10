La Loggia “Salfi” compie 80 anni: Giubileo della Loggia con borse di Studio

Consegnate 5 borse di Studio a 5 classi del Liceo Pitagora. Presentazione del nuovo Libro di Luca Addante

Di Eduardo Zumpano

COSENZA – Il 24 e il 26 ottobre, presso l’hotel San Francesco di Rende, si sono svolte le giornate salfiane a celebrazione dell’80° anniversario della Loggia “Francesco Saverio Salfi” dell’Oriente di Cosenza, del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani. Queste due giornate sono state organizzate da un comitato a guida di Sergio Tursi Prato, noto giornalista e docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Pitagora, nonché membro della Loggia medesima ed ex Maestro Venerabile. Il 24 sono state consegnate cinque borse di studio a cinque classi del Liceo Pitagora, borse di studio del valore di 700, 500 e 300 euro ciascuna. Sono state premiate la classe VCL con il primo premio, il secondo premio la IVA e il terzo premio in ex aequo VCSA VBL e IIIA. Degno di nota il contributo economico di 300 euro assegnato per la solidarietà internazionale allo studente della IIIASA Illia Kliuiko, circondato dall’affetto e dalla presenza dei suoi compagni di classe, che commosso ha ringraziato i presenti. La manifestazione ha visto la presenza del Gran Maestro Onorario del GOI Stefano Bisi, nonché dell’attuale Gran Maestro Antonio Seminario, con i loro importanti contributi sulla figura di Francesco Saverio Salfi. Da segnalare l’intervento di Franco Kostner e dell’oratore di loggia Luigi Gaito, e dell’attuale Maestro Venerabile Gian Michele Gonelli.

La commissione giudicatrice degli elaborati è stata presieduta e coordinata dal Professor Sergio Tursi Prato, e tra i membri il Professore di Storia e Filosofia Eduardo Zumpano, il Maestro Venerabile Gian Michele Gonelli, Elio Stavale, Antonio Giuffrida, Umberto Costanzo, Domenico Filippelli. Simpatica l’iniziativa dell’annullo postale celebrativo su una busta predisposta per il momento con il francobollo recante l’effigie di Ernesto Nathan. Sono stati presenti anche, nel corso del dibattito, i ragazzi dell’ordine DeMolay. Angelo Belvedere, giovane membro di questo ordine paramassonico, ha portato un interessante punto di vista.

Nella giornata del 26 ottobre si è proceduto a presentare il volume “Le colonne della democrazia: giacobinismo e società segrete alle radici del Risorgimento”, editori Laterza, di Luca Addante, professore associato di Storia Moderna all’università di Torino. Il pubblico è stato trascinato e ammaliato dalle parole dell’Addante nei vari meandri delle società segrete presenti negli stati italiani tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800: la società dei raggi, le colonne della democrazia, la carboneria. Il pubblico ha lungamente applaudito la lectio magistralis del Professor Addante, il quale subito dopo si è trasferito a Reggio Calabria per ritirare l’importante premio Rhegium Julii, premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici per il libro sopra indicato. La serata si è conclusa con la relazione finale del Gran Maestro Onorario Antonio Giancarlo Perfetti.

Edoardo Zumpano