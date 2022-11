La pornostar Malena attesa ad Acri, il sindacato delle Famiglie: “No all’evento”

ACRI (CS) – “L’Italia è fra i pochi paesi in Europa che – di fatto – non impedisce ai minori di 18 anni di accedere a materiale pornografico. Il risultato è che la pornografia dilaga tra bambini e ragazzi con danni psicologici gravissimi e irreparabili alla loro affettività e alla loro sessualità. Il risultato è quell’oggettificazione sessuale della donna che si ritrova poi in tante forme di violenza”. E’ quanto dichiara il presidente del SIDEF Calabria – Sindacato delle Famiglie – Marco Piccolo che si dice sorpreso che “Comune di Acri, Pro Loco Acri, Lions Club Acri, Rotary club Acri, promuovano col loro patrocinio una manifestazione “culturale” che vede protagonista alla nota pornostar italiana: Filomena Mastromarino, detta Malena”.

“Augurandoci che le famiglie di Acri, il mondo della vera cultura e dell’istruzione, indignati, si oppongano a questa squallida operazione commerciale che serve solo a promuovere ulteriormente la pornografia. Speriamo che il dott. Antonio Marziale, confermato quale Garante per l’Infanzia, intervenga presso la Regione e le altre istituzioni, per impedire questa squallida e pericolosa manifestazione”.

L’iniziativa si inserisce negli appuntamenti della terza stagione di Cine book food, evento collaterale del festival Cineincontriamoci che si svolge da molti anni ad Acri. E proprio Malena, sarà una delle ospiti. Attrice di film a luci rosse, originaria della Puglia, ha iniziato in politica nel Partito Democratico, per poi passare al mondo televisivo (Isola dei famosi, Pupa e secchione, Pomeriggio cinque) alla conquista del mondo hard, dopo essere stata scoperta da Rocco Siffredi.