L’OMTI sceglie la Calabria per festeggiare il solstizio d’estate nel sud Italia

RENDE (CS) – Una delle più antiche ricorrenze celebrate dalla Libera Muratoria è la commemorazione dei solstizi, quest’anno l’Ordine Massonico Tradizionale Italiano (O.M.T.I.), che vanta ben oltre 1000 iscritti, suddivisi in 100 corpi massonici, organizzerà, il 2 luglio a Rende (CS) il Solstizio d’estate del Sud che vedrà convergere in Calabria fratelli e sorelle provenienti da tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche dal Centro e dal Nord, inoltre, saranno presenti all’evento i vertici della Comunione e le delegazioni di alcune Obbedienze straniere. Il solstizio d’estate, per la massoneria, possiede un alto valore allegorico, poiché rappresenta sia il trionfo della luce sulle tenebre, sia il momento della raccolta e, di conseguenza, del risultato del proprio lavoro.

Il giorno precedente alla celebrazione del solstizio d’estate l’O.M.T.I. (1 luglio) organizzerà alle 18,30, a Villa Fabiano, luogo dell’evento, una conferenza stampa, tenuto dal Gran Maestro Luigi Pruneti, scrittore e autore di numerosi testi sulla massoneria, l’esoterismo e la simbologia. Egli sarà coadiuvato dai quadri nazionali e regionali di questa giovane ma importante comunione massonica che recentemente è entrata a far parte del C.L.I.P.S.A.S., una delle principali associazioni massoniche internazionali.