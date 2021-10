Maltempo, treni in ritardo sulla tratta Reggio-Paola. Tecnici a lavoro

COSENZA – Il traffico ferroviario è rallentato in via precauzionale dalle ore 22:00 del 24 ottobre per condizioni meteo critiche e sono in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

E’ in corso la riprogrammazione del servizio commerciale:

• FR 9584/9586 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00)

• FA 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FA 8862 Reggio Calabria Centrale (9:00) – Roma Termini (14:25)

• IC 1500 Reggio Calabria Centrale (6:18) – Roma Termini (13:32)

• IC 1506 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34)

• ICN 795/792/793 Torino Porta Nuova (13:33) – Reggio Calabria Centrale (10:00)

• ICN 1975 Roma Termini (21:31) – Siracusa (9:36)

• ICN 1979 Roma Termini (23:00) – Siracusa (11:29)

• ICN 1976 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18)

• ICN 1980 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51)

• R 93869 Lamezia Terme Centrale (5:05) – Reggio Calabria Centrale (7:45)

• R 22100/22101 Reggio Calabria Centrale (5:10) – Cosenza (7:47)

• R 22000/22003 Cosenza (5:36) – Reggio Calabria Centrale (8:12)

• R 22023 Lamezia Terme Centrale (5:40) – Reggio Calabria Centrale (7:10)

• R 94940/94939 Reggio Calabria Centrale (6:00) – Cosenza (8:08)

• R 94936/94935 Cosenza (6:20) – Reggio Calabria Centrale (8:30)

• R 22107/22104/22109 Melito di Porto Salvo (6:30) – Cosenza (9:50)

• R 21917/21918 Rosarno (8:35) – Melito di Porto Salvo (10:25)