Maltempo, violenta grandinata nel cosentino: gravi danni alle colture

ALBIDONA (CS) – Una forte grandinata, con chicchi grandi quanto noci ha creato ieri non solo disagi per la circolazione automobilistica e le persone, ma anche danni alle colture agricole. Due i centri della provincia di Cosenza maggiormente colpiti dalla violenta perturbazione, Albidona e Cerchiara di Calabria, dove sono interventi i mezzi ed il personale della Protezione civile comunale per eliminare le situazioni di pericolo ed evitare conseguenze peggiori.

“Più di cinque centimetri di grandine – ha detto il sindaco di Albidona, Leonardo Aurelio – erano per terra e sui tetti delle abitazioni. Quello che si è visto non era mai accaduto qui da noi. La grandinata ha provocato ingenti danni, in particolare al settore agricolo”. Altrettanto difficile la situazione a Cerchiara di Calabria. “E’ stato qualcosa di impressionante”, hanno commentato alcuni cittadini. Anche a Cerchiara i danni provocati all’agricoltura sono stati ingenti