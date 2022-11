Mareggiate e venti di burrasca forte, allerta arancione su Cosenza e provincia

COSENZA – Da alcune ore pioggia e venti di burrasca stanno piegando Cosenza e provincia, colpendo la costa tirrenica, con forti mareggiate. Vengono segnalati possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti e, in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. L’allerta arancione era stata lanciata dalla protezione civile regionale dalla mezzanotte di ieri e proseguirà fino alla mezzanotte di oggi, martedì 22 novembre.

La situazione prospettata ha fatto sì che il Settore Protezione Civile del Comune diffondesse il consueto avviso alla cittadinanza nel quale si raccomanda l’adozione di una serie di misure comportamentali:

– Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di necessità i cittadini possono contattare il numero della Polizia Municipale: 0984 813760.