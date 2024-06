Merenda solidale, i giovani della Crisalide a Zumpano con gli chef dell’AIC

ZUMPANO (CS) – Si è svolta ieri “La Merenda Solidale”, un’interessantissima iniziativa dell’Associazione Italiana Cuochi in collaborazione con La Crisalide ODV Autismo.

Da un’idea nata dalla giovane imprenditrice Giovanna Conforti e dallo chef Simonluca Barbieri (Consigliere Nazionale di AIC), nei locali del Carlito’s Bar a Zumpano (CS), i ragazzi, accompagnati dai loro genitori, hanno avuto il piacere di aiutare gli chef a preparare la merenda.

La Crisalide Odv è una associazione di genitori che quotidianamente vivono il problema dell’autismo e delle patologie ad esso collegate, brillantemente coordinata da Roberto Salerno e sua moglie, Adriana Deiana.

L’organizzazione di volontariato opera sul territorio dal 2010 e si avvale della collaborazione di psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, logopedisti, musicoterapisti, psicomotricisti, terapisti, Oss e insegnanti a sostegno delle famiglie con bambini e ragazzi nello spettro autistico.

A condividere l’esperienza è intervenuta anche l’organizzazione “IoNoi” di Cosenza con i suoi ragazzi.

Tanti gli chef che hanno accolto l’invito con entusiasmo, Dario Finocchiaro, Alex Viscomi, Salvatore Palma e Turibbio Lezzi hanno messo a disposizione la loro arte culinaria per assemblare dei piatti insieme ai ragazzi e alle loro famiglie.

L’Associazione Italiana Cuochi si impegna per promuovere le iniziative di solidarietà, fornendo un contributo attivo sul territorio mediante l’opera dei professionisti e dei partners iscritti.

I piccoli cuochi speciali si sono vestiti per l’occasione con i grembiuli da cuoco, gentilmente donati per l’occasione dall’azienda Gruppo Romano, e , insieme agli chef, si sono divertiti a “spunzare” le friselle pugliesi con pomodorini, a usare una sac a poche per realizzare un dolce da ristorante, a farcire delle pizze al padellino con gli ottimi prodotti dell’azienda “Giodà”, creando delle piccole fantastiche merende.

L’evento solidale ha coivolto inoltre l’Amministrazione Comunale di Zumpano, con la presenza del Sindaco, Fabiano Fabrizio.

Una emozionante giornata all’insegna di impegno e cooperazione di tutti gli intervenuti, che hanno contribuito a regalare momenti di svago e sorrisi ai giovani ragazzi speciali.

Fortuna Mazzeo