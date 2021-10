Montalto, Giornata contro il femminicidio sabato 9 ottobre

MONTALTO (CS) – L’associazione SOFEMA, in collaborazione con il CIF Cosenza, l’amministrazione comunale di Montalto con il sindaco Pietro Caracciolo e la Polizia di Stato, per far fronte al sempre più preoccupante problema del femminicidio sul territorio nazionale, ha organizzato per sabato 9 ottobre una giornata di sensibilizzazione contro le violenze sulle donne in cui verranno date informazioni e accoglienza a tutte le persone che ne faranno richiesta.

L’incontro si pone l’obiettivo di affrontare il fenomeno del femminicidio, fornendo ai partecipanti strumenti utili alla gestione del fenomeno in termini di prevenzione, intervento e cura. Sarà presente all’evento il Questore di Cosenza Giovanna Petrocca.

Preoccupanti i dati su femminicidi e stalking relativi al periodo 1 agosto 2020 – 31 luglio 2021, resi noti dal Ministero dell’Interno nel “Dossier di Ferragosto” 2021. Negli ultimi 12 mesi, 105 sono stati gli omicidi di donne, in lieve calo rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente (1 agosto 2019 – 31 luglio). Mentre, si segnala un aumento degli ammonimenti e delle denunce per stalking.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti covid.